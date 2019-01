ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach einer Investorenveranstaltung mit Betriebsratschef Bernd Osterloh auf "Outperform" mit einem Kursziel von 203 Euro belassen. Die Roadshow in New York habe seine positive Einschätzung des Autokonzerns bestätigt, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte VW seine Ausschüttungsquote an die Aktionäre steigern und die Lkw-Sparte an die Börse bringen, habe die Aktie Aufwertungspotenzial./edh/tih



