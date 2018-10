LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Auch die gestiegenen Vorsorgemaßnahmen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal herausgerechnet, sei der Wolfsburger Autobauer für mögliche Rückrufe am besten gerüstet, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn VW stelle vergleichsweise viel für Kulanz- und Gewährleistungsfälle zurück. Andererseits habe der Konzern damit deutliches Margenpotenzial, wenn diese Rückstellungen auf ein ähnliches Niveau wie bei Wettbewerbern reduziert würden./tav/tih



Datum der Analyse: 04.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.