NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Im Gegensatz zu einigen Gewinnwarnungen in der Autobranche blickten die Wolfsburger recht zuversichtlich in die Zukunft, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie zähle nach wie vor zu den attraktivsten unter den Autoherstellern. Zu verdanken sei dies einer Kombination aus verbesserter Rendite, vielversprechender Bewertung und der Fantasie über eine Abspaltung bestimmter Geschäftsbereiche./tih/ck



Datum der Analyse: 19.11.2018



