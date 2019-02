HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Autobauer stehe trotz des Dieselskandals finanziell recht solide da, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Zahlenbekanntgabe. 2018 habe Volkswagen Rekorde bei Absatz, Umsatz und operativem Ergebnis erzielt. Schwope geht davon aus, dass die Wolfsburger in den nächsten Jahren operative Ergebnisse in Höhe von mehr als 15 Milliarden Euro jährlich erzielen werden, was genug Spielraum für wichtige Zukunftsinvestitionen lasse. Wenngleich die Handelskonflikte auch im laufenden Jahr noch zunehmen könnten, rechnet er für den chinesischen Automobilmarkt nicht mit einem zweiten Jahr mit rückläufigen Absatzzahlen./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2019 / 16:46 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2019 / 16:49 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.