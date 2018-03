NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge (VW) nach dem Investorentag der Tochter Audi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Die Elektro-Strategie der Ingolstädter sei überzeugend, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt habe die Veranstaltung seine positive Einschätzung der Gewinndynamik beim Wolfsburger Autobauer und damit auch sein Anlagevotum untermauert./la/tos



Datum der Analyse: 16.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.