NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der vom Autobauer skizzierte Plan zur Steigerung der Profitabilität in den kommenden Jahren beinhalte etliche strukturelle Maßnahmen, welche besonders ermutigend klängen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Konzernchef Herbert Diess wolle die Resultate dieses Plans offenbar erst später besprechen, wenn diese Maßnahmen umgesetzt seien./gl/tih



Datum der Analyse: 19.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.