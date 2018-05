FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal von 45,50 auf 46,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns seien in etwa im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte revidierte seine Schätzungen für 2018 und die Folgejahre leicht nach oben./edh/la



Datum der Analyse: 03.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.