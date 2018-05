NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Nettovermögen deutscher Immobilienwerte habe zuletzt deutlich vom Anstieg der Immobilienpreise profitiert, schrieb Analyst Christopher Fremantle in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein./tih/bek



Datum der Analyse: 29.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.