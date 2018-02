FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vossloh nach Zahlen von 57 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Jahr 2017 des Schienenlogistikkonzerns sei wie erwartet verlaufen, doch der Ausblick enttäusche, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er impliziere einen möglichen Umsatzrückgang und in jedem Fall eine rückläufige Marge. Für 2019 hingegen habe sich Vossloh optimistischer gegeben./ck/ag



Datum der Analyse: 19.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.