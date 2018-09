FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Wacker Chemie von 129 auf 113 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler geht in einer am Freitag vorliegenden Studie aufgrund des Preisverfalls bei Polysilicium nicht mehr davon aus, dass Wacker die eigenen Ziele übertreffen kann. Statt dessen rechnet der Experte mit einem Ergebnis am unteren Rand der Prognosespanne./ag/ajx



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.