ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Wacker Chemie von 112 auf 130 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus dem Mittelwert zweier Bewertungsansätze für das Spezialchemieunternehmen, schrieb Analyst Mathew Hampshire-Waugh in einer am Montag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen habe er nur kleinere Änderungen vorgenommen./edh/ck



Datum der Analyse: 12.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.