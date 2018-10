NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach dem jüngsten Kursrutsch von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Gleichzeitig senkte Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Kursziel nach den Zahlen zum dritten Quartal von 86 auf 78 Euro. Die Hochstufung der Aktie begründete er mit dem deutlichen Kursverfall der vergangenen Wochen. Udeshi hatte das Papier erst Mitte Oktober von "Neutral" auf "Underweight" gesenkt und dabei das Kursziel um rund ein Drittel auf 86 Euro zusammengestrichen. Alleine seit dem Zeitpunkt seiner Abstufung gab der Kurs der Wacker-Chemie-Aktie rund 20 Prozent nach. Seit dem Mehrjahreshoch im Januar summieren sich die Verluste auf rund 56 Prozent. Damit seien jetzt alle Risiken im Kurs enthalten und es sollte nicht noch weiter nach unten gehen, auch wenn er nach den Quartalszahlen seine Schätzungen und dementsprechend das Kursziel leicht senkte./zb



Datum der Analyse: 30.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.