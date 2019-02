HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zunehmende Kapazitätserweiterungen der chinesischen Wettbewerber dürften die Profitabilität des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Chemieunternehmens weiter einschränken, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (Ebitda) für 2019 habe er jedoch erhöht, weil Wacker eine verzögerte Versicherungszahlung von 130 Millionen Euro wegen einer Werksschließung in Tennessee zu erwarten habe./edh/gl



