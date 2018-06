MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Die Panik am Markt sei übertrieben und die deutliche Kursschwäche eine gute Einstiegschance für mittel- bis langfristig orientierte Investoren, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit den Solartarif-Kürzungen in China gehe das Unternehmen entspannt um. Das Polysilizium-Geschäft entwickle sich weiter stark./ajx/edh



Datum der Analyse: 15.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.