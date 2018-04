ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die europäischen Chemiekonzerne dürften ein schwaches erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Um die Konsensschätzungen für das Jahr 2018 zu erreichen, müssten die operativen Ergebnisse (Ebitda) in den folgenden neun Monaten durchschnittlich dreimal so schnell wachsen wie im ersten Jahresviertel erwartet./edh/gl



Datum der Analyse: 12.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.