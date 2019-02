ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nachdem die Schweizer Großbank dem europäischen Solarsektor in einer separaten Studie ein beschleunigtes Wachstum attestierte, bezeichnete Analyst Patrick Rafaisz die Positionierung von Wacker Chemie in diesem Bereich als gering. Dennoch dürfte sich das Angebots-Nachfrage-Verhältnis des Spezialchemie-Unternehmens beim erwarteten Wachstum des Solarmarktes bessern, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.