FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat WPP auf "Hold" mit einem Kursziel von 1510 Pence belassen. Der mögliche Verlust des Autobauers Ford als Kunde in einigen Bereichen sei ein erhebliches Risiko für die Geschäftszahlen des Werbekonzerns, schrieb Analystin Laurie Davison unter Verweis auf Medienberichte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch andere Kunden könnten das aktuelle Führungsvakuum vor Ernennung eines neuen Chefs nutzen, um bessere Vertragskonditionen herauszuschlagen./gl/edh



Datum der Analyse: 08.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.