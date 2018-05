FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wacker Neuson nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das neue Management treibe das Unternehmen weiter voran, so dass der Baumaschinenhersteller die ambitionierten Ziele für 2022 erreichen könnte, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/ajx



Datum der Analyse: 09.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.