ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 103 US-Dollar belassen. Der Konzern sei einer der wenigen Einzelhändler mit einem robusten Wachstum sowohl in den Filialen als auch online, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum dürfte sich fortsetzen, angetrieben unter anderem von einer besseren Konjunktur, den Preisen, Vermarktungsinitiativen und dem Online-Geschäft./bek/ajx



Datum der Analyse: 15.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.