NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach einem Teilverkauf der britischen Asda an Sainsbury auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 US-Dollar belassen. Er begrüße diesen ersten Schritt zum Ausstieg an Asda, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Montag vorliegenden Studie. Der US-Handelskonzern stelle damit die strategischen Prioritäten weiterhin klar heraus. Die Maßnahme belege darüber hinaus, dass der Wettbewerb in Großbritannien noch härter werden dürfte./bek/la



Datum der Analyse: 30.04.2018



