LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Walmart mit "Overweight" und einem Kursziel von 110 US-Dollar in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Handelskonzern trete gegenwärtig in die dritte Phase einer mehrjährigen Übergangszeit ein, schrieb Analystin Karen Short in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese zeichne sich durch einen verstärkten Online-Handel und eine stärkere Nutzung technischer Möglichkeiten aus. Gleichzeitig dürfte Walmart in dieser Phase die weltweiten Aktivitäten neu ausrichten und optimieren. Diese Änderungen könnten zwar nicht gemessen, dürften aber auch nicht ignoriert werden./bek/ag



Datum der Analyse: 04.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.