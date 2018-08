NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Wirecard nach finalen Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Auf der Ergebnisseite habe es nach den zuvor bekannten Eckdaten keine Überraschungen mehr gegeben, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neu sei aber, dass der Geschäftsbereich Payment Processing & Risk Management (PP&RM) für die guten Ergebnisse verantwortlich sei. Gemeinsam mit dem angehobenen Ausblick wertete er die Nachrichten leicht positiv für die Aktie - vor allem nach dem Kursrutsch am Vortag./tih/ajx



Datum der Analyse: 16.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.