FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wirecard nach Halbjahreszahlen von 142,00 auf 178,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Zahlungsabwickler wachse spektakulär und habe mit seinem Geschäftsbericht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die angehobenen Mittelfristprognosen und hält daher den aktuellen Aktienkurs für angemessen. Er reflektiere die guten Ertragsperspektiven sowie die Spekulationen um den kurz bevorstehenden Aufstieg in den deutschen Leitindex Dax./ck/la



Datum der Analyse: 16.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.