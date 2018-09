FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wirecard von 178,70 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Aktie des Zahlungsabwicklers sei mit Blick auf die gängigen Ertragsmultiplikatoren im Branchenvergleich anspruchsvoll bewertet, doch wachse Wirecard überproportional, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die guten Ertragsperspektiven und der Aufstieg in den Dax seien im Kurs nun eingearbeitet./ajx/tih



Datum der Analyse: 27.09.2018



