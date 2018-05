ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Wirecard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Zahlungsabwicklers zum ersten Quartal hätten kaum Überraschungen geboten, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles in allem entwickelten sich die Geschäfte weiter dynamisch. Dies sei aber bereits im Aktienkurs berücksichtigt./la/gl



Datum der Analyse: 24.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.