ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Wirecard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Im europäischen Sektor für IT Software und Services zähle für den Bereich Zahlungsverkehr die Aktie von Wirecard zu seinen bevorzugten Werten, obwohl die Rückmeldungen von Investoren nach der Hochstufung der Aktie gemischt gewesen seien, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allgemein sollte das abgelaufene Jahresviertel für die Branche solide verlaufen sein. Daher sehe er keinen Grund für eine Strategieänderung. Allerdings seien die Investoren mit Blick auf gesamtwirtschaftliche Risiken sensibler geworden./ck/la



Datum der Analyse: 17.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.