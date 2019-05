LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wirecard von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den starken Zahlen des Zahlungsabwicklers für das erste Quartal, neuen wichtigen Verträgen und ersten Synergie-Effekten durch die Softbank-Partnerschaft nehme die Dynamik weiter zu, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Anbetracht dessen sei das Papier noch nicht ausreichend bewertet. Der Experte hob seine Schätzungen an. Das Interesse von Leerverkäufern dürfte nun nachlassen./ajx

/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 07:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.