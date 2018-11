HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wirecard von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das robuste organische Wachstum des Zahlungsdienstleisters halte an, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe daraufhin seine Umsatzerwartungen erhöht, der Margenschwung sei aber wegen weiterer Investitionen weniger ausgeprägt als von ihm erhofft. Insgesamt blieben die Wachstumsperspektiven indes überzeugend./tih



Datum der Analyse: 15.11.2018



