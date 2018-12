HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ein Artikel in der "Wirtschaftswoche", nach dem der Marktanteil von Wirecard in Deutschland deutlich niedriger als vom Unternehmen angegeben sein soll, stelle lediglich eine Wiederholung alter Behauptungen dar, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Bericht enthalte mehrere schwerwiegende Fehler. So beziehe der Text sich auf die längst veralteten Daten zu den Transaktionsvolumina aus dem Jahr 2016. Es gebe keinen Anlass, an der zuversichtlichen Einschätzung von Wirecard zu rütteln./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 09:04 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2018 / 09:23 / MEZ



