HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Wirecard nach einer Telefonkonferenz des Zahlungsabwicklers zu den in der "Financial Times" kolportierten Vorwürfen über Geschäftspraktiken in Singapur auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Compliance-Abteilung habe sich bei ihren Ermittlungen an die Standards eines bestmöglichen Finanzgebahrens gehalten, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Montag vorliegenden Studie. Und selbst wenn die von Wirecard beauftragte Anwaltskanzlei etwas herausfinden sollte, würde dies belegen, dass die internen Prüfmechanismen funktionierten./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 15:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / 15:10 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.