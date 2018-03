FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Gewinn der Mizuho Bank als Neukunden könnte sich für den Zahlungsabwicker in den kommenden Jahren merklich auszahlen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht noch viele Chancen im Bankenbereich./ag7ajx



Datum der Analyse: 15.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.