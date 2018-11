HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Wirecard nach der dritten Prognoseanhebung in Folge auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister könne nach wie vor die hohen Markterwartungen erfüllen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das große weltweite Wachstumspotential und eine hohe Innovationskraft des Unternehmens ließen das avisierte dynamischere Wachstum bei überproportionaler Gewinnsteigerung plausibel erscheinen. Die hohe Schwankungsanfälligkeit der Wirecard-Aktie dürfte allerdings anhalten./bek/tih



Datum der Analyse: 15.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.