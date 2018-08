FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Xing nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Rund 80 Prozent der Umsätze des Karrierenetzwerks stammten von Abogebühren, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sorge für stabile Erlöse auch in einem Abschwung./edh/zb



Datum der Analyse: 24.08.2018



