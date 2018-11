NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Investitionen in zukünftiges Wachstum drückten nach wie vor auf die Profitabilität, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte daher die Schätzungen für den Vorsteuergewinn der Jahre 2018 bis 2020. Der Online-Modehändler müsse das Wachstum im Schlussquartal beschleunigen, um die eigenen Vorgaben noch zu erreichen./bek/jha/



Datum der Analyse: 07.11.2018



