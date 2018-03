NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen des Online-Modehändlers von 35 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar habe sie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis 2018 bis 2020 gesenkt, doch zugleich ihr Bewertungsmodell um ein Jahr weiter in die Zukunft verschoben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx



Datum der Analyse: 01.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.