ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Online-Modehändlers Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der jüngste Kursrutsch nach der Gewinnwarnung von Asos sei übertrieben, da die Geschäfte bei Zalando im November offenbar nicht so schlecht wie beim britischen Konkurrenten gelaufen seien, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Schätzungen berücksichtigten zudem für das Schlussquartal schon einen Margenrückgang aufgrund von Werbeaktionen wie etwa am "Black Friday"./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2018 / 19:10 / GMT

