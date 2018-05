MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Online-Schuhhändler dürfte auf dem Investorentag am 5. Juni die mittelfristigen Ziele bestätigen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Rahmen des Partnerprogramms strebe Zalando mittelfristig einen Umsatzbeitrag von 20 Prozent an. Langfristig seien jedoch 30 bis 40 Prozent erreichbar, was auch der Margenentwicklung zugute käme, so der Analyst./mf/gl



Datum der Analyse: 30.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.