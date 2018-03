LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 296 auf 310 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Versicherungsbranche befinde sich an einem Scheideweg, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Gewinnwachstum sei zwar begrenzt, aber die Unternehmen hätten in den vergangenen Jahren ihre Kapitalstrukturen angepasst und sich auf eine Umpositionierung und Rationalisierung ihrer Geschäftsmodelle fokussiert. Mit Blick auf die Zurich verweisen die Analysten darauf, dass der Konzern erst kürzlich in Australien zugekauft habe./AWP/la



Datum der Analyse: 28.03.2018



