NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 304 Franken belassen. Der Schweizer Versicherer scheine auf einem guten Weg zu sein, die erwartete Kehrtwende zu schaffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem befinde sich aktuell das bilanztechnische Eigenkapital im Verhältnis zur Kapitalbindung (Z-ECM-Quote) auf dem höchsten Niveau seit mindestens 2012. Damit würden weitere Dividendensteigerungen zunehmend realistisch./la/tih



Datum der Analyse: 09.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.