LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat die Aktien von Zurich Insurance Group nach Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Franken belassen. Der Versicherer habe gute Resultate erzielt, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gute operative Entwicklung sowie die attraktive Dividendenrendite von fast 6 Prozent seien mittlerweile aber in den Aktienkurs eingepreist./mis/he



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.