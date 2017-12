NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 311 auf 313 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Huttner kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für das laufende Jahr. Das leicht angehobene Kursziel begründete er mit dem kürzlich angekündigten vorzeitigen Rückkauf von Anleihen, wodurch der Schuldenstand sinke. Das Profil von Chancen und Risiken sei aber beim Konkurrenten Allianz besser./tih/she



Datum der Analyse: 29.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.