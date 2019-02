NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Zurich Insurance Group vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 357 Franken belassen. Er erhoffe sich von den Resultaten zum Gesamtjahr, die am Donnerstag (7. Februar) vorgelegt werden, weitere Fortschritte im Konzernumbau, schrieb Analyst Michael van Wegen in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Ertragswachstum des Schweizer Versicherers profitiere von der Restrukturierung. Er rechne mit einem operativen Gewinnwachstum von 10 Prozent pro Jahr für die kommenden drei Jahre./elm/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 01:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



