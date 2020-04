LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Aareal Bank vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Resultate sollten bereits die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf den Immobilienfinanzierer zeigen, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Gewinnziel für dieses Jahr werde die Bank wohl streichen. Bei seinem Kursziel habe das Papier aber noch deutlich Luft nach oben./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.