FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aareal Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer habe eine gute Ertragsdynamik gezeigt, was aber durch die höhere Risikovorsorge für 2022 getrübt worden sei, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aktienkurs werde derweil weiter von dem Übernahmeangebot determiniert./la/bek