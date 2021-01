HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Aareal Bank nach Eckdaten für 2020 von 17,50 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Wegen der anhaltenden Lockdown-Maßnahmen sehe sich der Immobilienfinanzierer zu einer deutlich erhöhten Risikovorsorge gezwungen, die zu einem negativen Betriebsergebnis in 2020 führen werde, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch habe das Management die Zahlung einer Dividende von 1,50 Euro in Aussicht gestellt./edh/ag