HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Aareal Bank angesichts laufender Gespräche mit Finanzinvestoren von 22 auf 27 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Halten". Das Interesse der Investoren an dem Immobilienfinanzierer sei für die Aktionäre ein gutes Zeichen, zumal die Papiere seit Beginn der Pandemie recht niedrig bewertet seien. Eine tatsächliche Offerte bleibe aber unsicher. Die Sondierungen alleine sollten aber schon förderlich sein für den Kurs./tih/he