FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Aareal Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Resultate des auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Instituts seien "in Ordnung" gewesen, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/mis