FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Aareal Bank nach dem auf 31 Euro angehobenen Übernahmeangebot je Aktie auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,30 Euro belassen. Analyst Tobias Lukesch verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass dies nun das laut der Atlantic BidCo das "beste und finale" Angebot an die Aktionäre sei./ck/tih