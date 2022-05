HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aareal Bank nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Die Kennziffern des Immobilienfinanzierers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick sei trotz höherer Rückstellungen für Kreditausfälle in Russland bestätigt worden./edh/eas