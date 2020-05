FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aareal Bank nach Zahlen zum ersten Quartal von 23 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Markus Mischker sah in einer am Dienstag vorliegenden Studie Licht und Schatten im Zahlenwerk des Immobilienfinanzierers. In Zeiten der Coronakrise sei vor allem das Engagement in Hotelimmobilien ein Risiko. Für einen Kauf der Aktie spreche aber die Bewertung unter ihrem historischen Fünfjahresschnitt./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 15:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 15:58 / MESZ



